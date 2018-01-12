В течение недели в Перми постепенно похолодает

12:06 | 15.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 15 января, в Перми ожидается около -3 °C, возможен снег, ночью — до -8 °C.



Завтра днем столбик термометра покажет -6 °C, в среду и четверг — около -9 °C. В пятницу, 19 января, днем будет около -13 °C, ночью — до -18 °C. Небольшое потепление, по предварительным прогнозам, ожидается в выходные.