Жители Прикамья получили за прошлый год более 2,5 млн услуг в офисах МФЦ

16:12 | 14.01.2018

Подведены итоги работы многофункциональных центров Прикамья в 2017 году. За год 53 филиала и 214 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ оказали более 2,5 млн услуг жителям региона. Этот показатель на 30 % выше прошлогоднего.



В краевом МФЦ отмечают, что список предоставляемых услуг стремительно расширяется. Если в 2013 году специалисты центров оказывали порядка 200 услуг, то на сегодня граждане имеют возможность получать здесь уже более 1000 видов услуг — в 2017 году перечень пополнился 68 новыми услугами. В частности, с прошлого года пермяки могут получать в МФЦ готовые загранпаспорта и водительские удостоверения.



«В 2017 году наблюдался значительный рост обращений граждан практически по всем видам услуг. Чаще всего пермяки приходили в МФЦ за услугами, связанными с земельно-правовыми отношениями: принято более 800 тысяч пакетов документов по услугам Росреестра (рост по сравнению 2016 годом составил 25 %), — рассказали в пресс-службе КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». — Активнее граждане стали приходить по услугам министерства социального развития. За год специалистами оказано более 97,5 тысячи услуг ведомства (для сравнения: в 2016 году было принято 29,2 тыс. пакетов документов)».



В планах краевого МФЦ на 2018 год — открытие восьми новых филиалов, создание центров оказания услуг для бизнеса и дальнейшее расширение перечня оказываемых услуг. Так, до середины 2018 года планируется полная передача всех услуг Министерства социального развития Пермского края в МФЦ, таким образом, к существующему перечню добавится более 70 новых востребованных среди населения услуг.