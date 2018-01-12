Пермские мастера заняли призовые места на конкурсе «Волшебный лед Сибири»

16:07 | 14.01.2018

В Красноярске подведены итоги VI Открытого международного фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири» среди профессиональных команд скульпторов. Десять сборных в номинации «Лед» и десять в номинации «Снег» боролись за призовые места.



В конкурсе приняли участие мастера из Японии, Латвии, Республики Беларусь, Республики Саха (Якутия) и городов России: Москвы, Перми, Шелехова, Хабаровска, Красноярска, Сосновоборска.



В итоге в номинации «Снег» второе и третье места заняли команды из Перми, уступив только мастерам из Республики Саха. Серебряную награду конкурса получила скульптура «Игра в мяч. Инволюция» команды «Гвозди». А третье место заняла команда «Синяя линия», представившая работу «Перекресток пяти дорог».