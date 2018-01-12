Изменился график работы пермских отделов ЗАГС

16:05 | 14.01.2018

Управление ЗАГС городской администрации установило новый график работы отделов в районах Перми на 2018 год. Теперь по субботам дежурными будут Дзержинский и Кировский отделы, а в понедельник у них будет выходной.



Таким образом, с понедельника по пятницу посетителей будут принимать отделы ЗАГС в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Орджоникидзевском районах, со вторника по субботу пермяков ждут в Дзержинском и Кировском районах.



График приема посетителей отделов управления ЗАГС администрации Перми на 2018 год доступен на сайте городской администрации gorodperm.ru.