Завтра пермских школьников приглашают на «Техноёлку»

15:13 | 12.01.2018

В субботу, 13 января, в 11.00 в Доме спорта «Протон-ПМ» пройдет новогодний техно-weekend – «Техноёлка».



Более 80 школьников и педагогов примут участие в празднике. Ключевая идея мероприятия – встреча Нового года. Разделившись на команды, участники пройдут испытания в тематике зимнего праздника: займутся конструированием, примут участие в спортивной комбинированной эстафете и ориентировании на местности. Закончится праздник массовым катанием на коньках.