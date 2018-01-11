Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 19%

14:22 | 12.01.2018

По итогам 2017 года международным аэропортом «Пермь» было обслужено 1,34 млн человек. Этот показатель выше на 19,02%, чем в 2016 году.



Как отмечают в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток внутренних линий за год увеличился на 9,75% и составил 1,12 млн человек. В 2017 году самым востребованным внутрироссийским направлением стала Москва. Эти направлением воспользовалось более 839 тысяч человек. Почти 82 тысячи пассажиров зафиксировано на авиасообщении Пермь — Санкт-Петербург, до Сочи и обратно летало более 68 тысяч человек, в Симферополь и в обратном направлении в 2017 году отправилось 45 тысяч человек, а пассажиропоток до Казани и обратно до Перми составил почти 15 тысяч.



Международными рейсами за 2017 год воспользовались 213 107 человек, что на 114,81% больше аналогичного показателя прошлого года. По данным аэропорта, ощутимое влияние на динамику оказало открытие сообщения с Турцией (рейсы в Анталью возобновились с 13 сентября 2016 года). По итогам 2017 года авиасообщением Пермь — Анталья воспользовалось почти 129 тысяч человек, авиасообщением с Гоа – более 9,5 тысячи человек, с Ларнакой – 9 тысяч человек, Нячангом – чуть более 8,5 тысячи человек, а с Дубаем – чуть более 7,5 тысячи.



Всего за 2017 год в международном аэропорту «Пермь» авиакомпаниями был выполнен 7461 самолетовылет, что на 4,1% больше показателя 2016 года. Из них 6904 внутренних (рост 0,66%) и 557 международных (рост 80,84%). Напомним, 30 ноября 2017 года был открыт новый терминал пермского аэропорта. Предполагается, что к 2020 году пассажиропоток пермского аэропорта возрастет до 2 млн пассажиров в год.



Строительство нового терминала в Перми связано с реализацией федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» (2010-2021 гг.), утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Мероприятия по модернизации системы организации воздушного движения позволяют повысить пропускную способность воздушного пространства Российской Федерации, удовлетворить потребности в аэронавигационном обслуживании, сократить уровень транспортных издержек для населения и экономики, а также оптимизировать время пассажиров в пути.