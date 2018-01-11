В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение

12:58 | 12.01.2018

19 января отмечается Крещение Господне. Окунуться в прорубь пермяки и гости города смогут в трех точках Перми, а также в Пермском районе.



В Свердловском районе место для купания будет оборудовано на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе купели появятся в Верхней Курье на улице 1-я Линия, 53 (на территории около храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду. Все три купели будут освящены.



Места для купания оснастят специальными поручнями и сходнями, а вблизи оборудуют места, где можно будет переодеться и согреться. За безопасностью будут следить спасатели Пермской городской службы спасения, народные дружинники и представители казачества.



На территории Пермского района окунуться в купель можно будет в семи сельских поселениях. Сразу две купели оборудуют в селе Лобаново, на реке Мулянке перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в Кольцово на реке Сыре перед автомобильным мостом. Также дополнительную информацию о работе купелей можно получить в храмах и монастырях, которые организуют места купания на своих территориях.