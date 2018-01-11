Потепление в Перми начнется в воскресенье

12:39 | 12.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -23 градуса, солнечно. Сегодня, 12 января, днем в Перми будет около -20 °C, ночью столбик термометра может опуститься до -30 °C.



Завтра днем ожидается около -20 °C, ночью еще холоднее. В воскресенье, 14 января, в регионе произойдет потепление. Во второй половине дня в Перми будет около -10 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до -5 °C.