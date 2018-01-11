Краевой детский санаторий в Прикамье получил почти 47 млн рублей из президентского фонда

12:26 | 12.01.2018

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень», расположенное в Кунгурском районе Прикамья, получило 46,9 млн рублей из резервного фонда Президента РФ.



Заявка на получение средств для ремонта здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4 санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. В свою очередь, краевой минздрав подготовил всю необходимую проектно-сметную документацию, провел экспертизу, конкурсные процедуры.



Контракт с подрядчиком заключен. По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень» Юрия Чистых, ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время. Завершить их предполагается до конца текущего года.



Контракт предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.



Санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом и лицам из группы риска по этому заболеванию.



Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в 2 лечебных корпусах: по 55 человек в каждом.



Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края.



Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет от 90 до 180 дней в среднем.