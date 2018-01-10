Ситуация на СПК «Северный» находится на контроле министерства сельского хозяйства края

19:56 | 11.01.2018

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края рассмотрело обращение, поступившее от частного лица по вопросу оказания помощи животноводческому комплексу СПК «Северный», расположенному в с. Городище Соликамского района.



По итогам проведенной проверки установлено, что в октябре 2017 года на СПК «Северный» были управленческие проблемы, нарушение производственного цикла кормления и технологических требований содержания крупного рогатого скота. Также в неудовлетворительном санитарном состоянии находилась молочно-товарная ферма. Причиной негативных изменений стала реорганизация предприятия.



С целью объективной оценки складывающейся ситуации в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Северный» 27.12.2017 состоялась рабочая встреча по вопросам производственной деятельности предприятия с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края А.М. Козюкова, начальника отдела сельского хозяйства администрации Соликамского муниципального района В.Д. Гилева, председателя СПК «Северный» Н.В. Золотарева и представителя собственника Н.Б. Филиппова.



По результатам встречи принято решение о том, что после завершения процедуры реорганизации сельхозпредприятие продолжит работать в штатном режиме. На текущий момент на молочно-товарной ферме содержание коров приведено в соответствие технологическим требованиям, пересмотрены рационы кормления крупного рогатого скота, поголовье на 100 % обеспечено кормами, ферма приведена в надлежащее санитарное состояние, сотрудникам выплачивается задолженность по заработной плате.



Ситуация на СПК «Северный» находится на контроле министерства.



В ближайшее время пройдет повторная встреча представителей сельхозпредприятия, минсельхозпрода и администрации муниципального района с целью обсуждения дальнейшей производственной деятельности СПК «Северный».