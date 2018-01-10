В Перми отремонтируют 17 дорожных объектов за счет федерального бюджета

18:36 | 11.01.2018

В 2018 году в Перми продолжится реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В список вошли 17 дорожных объектов общей площадью более 400 тысяч кв. метров. Еще ряд объектов ждет масштабная реконструкция и капитальный ремонт за счет бюджетов Перми и края.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, перечень формировался исходя из фактического состояния дорожного покрытия и голосования пермяков на сайте администрации города и портале «Управляем вместе».



В рамках программы городу Перми выделено 600 млн рублей. Всего в списке 17 объектов. Ремонт будет проводиться комплексно — помимо проезжей части, там, где это необходимо, отремонтируют тротуары, установят пешеходные ограждения, заменят бортовой камень. Вдоль автомобильной дороги по улице Старцева до развязки на Восточном обходе обновят и шумозащитные экраны.



В общей сложности за 2016–2017 годы в Перми отремонтировано 2 млн кв. метров дорог. Основной фронт работ в 2017 году пришелся именно на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках данной программы в Перми было отремонтировано 19 дорожных объектов. По итогам 2017 года 56,1 % автомобильных дорог в Перми соответствует нормативному состоянию. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 40,4 %.



Представленные на голосование, но не попавшие в перечень объекты, например участки улиц Хабаровской, Краснополянской и Пушкарской, будут приведены в порядок за счет городских средств.



В 2018 году ряд объектов ждет масштабная реконструкция и капитальный ремонт за счет бюджетов города и края. Так, завершится масштабная реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью, что позволит расширить «узкое горлышко» на выезде из города. Также будет завершено благоустройство Северной дамбы, капитальный ремонт улицы с заменой трамвайных путей продолжится в сторону улицы Розалии Землячки.



В приоритете на ближайшие годы целый ряд крупных объектов — это улицы Строителей, Революции и Карпинского. Начать работы на этих объектах планируется в 2018–2019 годах.