В Перми задержан подозреваемый в краже аккумуляторов

18:05 | 11.01.2018

Сотрудники пермской полиции задержали неработающего, ранее судимого 25-летнего пермяка по подозрению в краже.



Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть отдела полиции в Индустриальном районе поступило сообщение: с территории стоянки похищены четыре аккумулятора путем взлома отсеков автобусов. Ущерб составил 50 тысяч рублей.



Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.