В декабре паллиативная помощь была оказана 50 семьям Прикамья

17:55 | 11.01.2018

В ноябре в Пермском крае в рамках поручений президента России Владимира Путина начала работу уникальная для России выездная паллиативная служба. Благодаря этому дети с неизлечимыми заболеваниями и их семьи могут прямо на дому получать бесплатную медицинскую, психологическую, социальную и другую помощь.



Выездная паллиативная служба открыта агентством чудес «Сами» (проект фонда «Дедморозим») при поддержке губернатора Пермского края Максима Решетникова и регионального министерства здравоохранения. Служба получила субсидию в размере 18 млн рублей. Эти средства в течение трех лет будут направляться на помощь детям.



С момента открытия специалисты службы осуществили 321 выезд в 50 семей Прикамья. «Суть работы выездной паллиативной службы — оказать такую помощь, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями не испытывали боли и страха, чтобы они могли провести свою жизнь, будь то дни или годы, не в больничных стенах, а дома со своими близкими. И главное, чтобы дети и их семьи не оставались со смертельно опасной проблемой один на один», — рассказывает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.



О потребности семей с детьми-инвалидами рассказала Екатерина Лекомцева, мама Никиты, болеющего миопатией Дюшена. Она отметила, что в некоторых ситуациях родители не знают, как себя вести и что может помочь ребенку. «С такими детьми ты порой не знаешь, как им помочь. Специалист выездной паллиативной службы показывает, что можно сделать и каким образом облегчить состояние ребенка. Таким семьям это необходимо», — объясняет Екатерина Лекомцева.



Отметим, по предварительным данным краевого минздрава, в паллиативной помощи на территории Прикамья нуждаются порядка 450 детей, из них 200 проживают в Перми. Сейчас на сопровождении паллиативной службы находится 50 детей с неизлечимыми заболеваниями.