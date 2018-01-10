В пермском конкурсе «Мужчина в образовании» примут участие более ста педагогов

12:32 | 11.01.2018

В соревнование вступят мужчины – учителя математики и информатики, английского языка, химии и биологии, истории, географии, физкультуры, музыки, а также директора школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования.



12 января в 13.30 в Доме учителя участники конкурса пройдут семинар по подготовке к испытанию заочного этапа конкурса «Презентационный видеоролик». Этот видеоролик нужно разместить в интернете, а ссылку направить на электронную почту zyryanova-ln@gorodperm.ru до 21 января. До 30 января жюри выберет участников очного этапа.



До 21 февраля участники пройдут еще три конкурсных этапа. Конкурсанты продемонстрируют физическую подготовку, примут участие в театрализованном шоу-дефиле и танцевальном конкурсе. В финал пройдут не более 15 педагогов. Абсолютный победитель конкурса будет награжден денежным призом в размере 100 тысяч рублей.