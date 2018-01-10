Рубрика: Новости дня
11:36 | 11.01.2018
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ
Первое место рейтинга разделили Москва и Свердловская область, на третьем — Тюменская область. Основой для составления стали результаты командного первенства XVI Дельфийских игр и XII Молодежных игр стран СНГ, с учетом регулярности и уровня проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров, достижений лауреатов Дельфийских игр разных лет, представлявших субъект Российской Федерации, в различных сферах творческой и административной деятельности, вклада в популяризацию Дельфийских игр.
Дельфийский рейтинг составляется с 2011 года и с каждым разом становится все более значимым показателем, отражающим уровень развития культуры, дополнительного образования и работы с талантливой молодежью в субъектах РФ.
«Этот рейтинг — повод для заслуженной гордости жителей Пермского края, — комментирует заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич. — Дельфийские игры в культуре часто сравнивают с Олимпийскими играми в спорте: все понимают, каких усилий стоит отправить сборную на Олимпиаду и в условиях серьезной конкуренции завоевать награды высшего достоинства. Поэтому второе место Дельфийского рейтинга — это высокая оценка не только труда наших замечательных педагогов, но и всей системы непрерывного художественного образования, структуры управления и социально-экономического потенциала Пермского края в целом». Также замминистра отметил, что Дельфийский рейтинг учитывает не только количество наград на самих Играх, но и ту работу, которая идет регионе в течение года.
По мнению А. Протасевича, это единственный проект федерального масштаба, который позволяет комплексно оценить уровень развития социально-культурной сферы субъекта Российской Федерации по широкому спектру направлений, которые включают в себя номинации как в классическом, так и в народном и современном искусстве.
На Дельфийских играх представлены как исполнительские направления, так и направления, связанные с креативными индустриями, такими как мода, дизайн, народные промыслы. Важно, что в самой системе Дельфийских игр заложены передовые, в том числе социокультурные и информационные, технологии.
Ключевая миссия Дельфийских игр — выявление и продвижение молодых талантов — полностью совпадает с задачами, поставленными президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в ходе совещания по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, состоявшегося 17 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Также замминистра напомнил, что наступивший 2018 год объявлен Годом культуры в СНГ и международные Дельфийские игры станут значительной частью его программы. Есть все основания надеяться на то, что восходящие звезды искусств Пермского края внесут достойный вклад в копилку наград Дельфийской сборной России.
Следующие молодежные Дельфийские игры состоятся с 20 по 25 апреля в Приморском крае.
© «Вечерние Ведомости»
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