Пермяков приглашают на выставку «Родной край глазами пермских художников»

18:01 | 10.01.2018

Сегодня, 10 января, в Фестивальном доме открывается новогодняя выставка работ пермских художников-живописцев Варужана Акопяна и Альберта Турбина. Работы этих авторов выставляются во многих регионах страны, ценятся как музеями, так и частными коллекционерами.



Увидеть яркие, выразительные и лиричные произведения живописцев можно до 16 января включительно. Вход свободный.