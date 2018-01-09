Определены участники очного этапа конкурса «Учитель года — 2018» в Перми

17:08 | 10.01.2018

19 января во Дворце детского и юношеского творчества г. Перми состоится официальное открытие конкурса «Учитель года — 2018».



Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Руководитель года», для педагогов дополнительного образования — «Сердце отдаю детям».



Заявки на участие в первом туре подали более 100 педагогических работников города. Для первого конкурсного испытания преподаватели подготовили информационные карты, содержащие видеофрагменты занятий и уроков, эссе на профессиональные темы, а также тексты авторских образовательных программ.



В очном этапе конкурса «Учитель года — 2018» примут участие 12 учителей, 10 педагогов дошкольных образовательных учреждений, а также 11 работников дополнительного образования.



С 22 по 25 января в рамках очных испытаний педагоги представят методические семинары, открытые уроки и занятия, мастер-классы, соберутся за круглым столом и ответят на вопросы жюри. Для качественной подготовки к конкурсу для всех участников состоятся обучающие семинары и тренинги. Подведение итогов состоится в начале февраля.



Конкурс «Учитель года — 2018» направлен на выявление, поддержку и стимулирование дальнейшего профессионального развития высококвалифицированных работников системы образования. Организаторами являются Центр развития системы образования города и департамент образования администрации Перми.