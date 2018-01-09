Коммунальный комплекс Перми перейдет на усиленный режим работы в связи с похолоданием

15:17 | 10.01.2018

В конце недели, по данным Гидрометцентра России, в Перми ожидается серьезное похолодание: в ночное время температура может упасть до -26 градусов. В режиме повышенной готовности будут работать специалисты городского департамента ЖКХ, районных администраций и ресуроснабжающих компаний.



При резком понижении температуры воздуха возрастает риск аварий на сетях энергоснабжения. В связи с этим принят ряд предупреждающих мер, рассказали в городском департаменте ЖКХ. В департаменте и в районных администрациях составлен график круглосуточных дежурств специалистов.



Ресурсоснабжающие организации будут вести постоянный мониторинг, а для оперативного устранения возможных дефектов на сетях организовано круглосуточное дежурство руководителей и ответственных специалистов. В состоянии повышенной готовности находятся ремонтные бригады Пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», транспорт и спецтехника, резервное энергооборудование.



О наступающем резком понижении температуры воздуха также проинформированы управляющие организации. УК и руководство ТСЖ составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай аварий.



Если в доме возникла аварийная ситуация, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Их телефоны указаны на квитанции об оплате ЖКУ и на табличках в подъездах. Если произошла серьезная авария, а телефоны управляющей организации не отвечают, пермяки могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.