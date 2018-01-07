В Прикамье арестован подросток, подозреваемый в причинении смертельных травм родственнику

12:40 | 10.01.2018

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в Кудымкаре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Юношу подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Следствие установило, что вечером 4 января подросток, будучи пьян, в гостях у знакомого поссорился со своим 19-летним двоюродным братом и избил его. Потерпевший получил травму, от которой скончался на месте.



Подозреваемый заключен под стражу. Следствию предстоит выяснить условия жизни и воспитания подростка, установить, что поспособствовало совершению несовершеннолетним особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.