Рубрика: Новости дня
12:01 | 10.01.2018
Фонд «Петербургская политика»: Прикамье продолжает расти в рейтинге социально-политической устойчивости
Важно отметить, что за 10 месяцев 2017 года (с марта по декабрь) Пермский край переместился в рейтинге из группы регионов со слабой социально-политической устойчивостью в группу со средней устойчивостью, улучшив показатель с 4,7 до 6,3 балла.
Позитивными событиями декабря 2017 года в Прикамье Фонд называет утверждение советом директоров РЖД инвестиционной программы на 2018 год, в которой учтены затраты на проектирование и развитие Пермского железнодорожного узла; обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможности увеличения инвестиций в газификацию Пермского края; подписание губернатором Максимом Решетниковым соглашения о сотрудничестве с банком «Российский капитал»; подписание «Газпромбанком» и ПАО «Метафракс» кредитных соглашений по проекту строительства в Губахе химического комплекса «Аммиак — карбамид — меламин»; открытие в Перми гипермаркета товаров для строительства и ремонта «Леруа Мерлен».
© «Вечерние Ведомости»
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