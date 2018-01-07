Светомузыкальную инсталляцию на пермской набережной увидели более 100 тысяч человек

11:33 | 10.01.2018

28 декабря на набережной Камы торжественно открылась светомузыкальная инсталляция #ЦветСвет. В основе ее лежит цикл видеоэкспозиций, презентующих культурные бренды Прикамья.



Как отметили организаторы проекта, #ЦветСвет – результат большого творческого эксперимента. За 12 дней работы решен ряд технических задач, позволяющих сделать проект более эффектным. Видеоряд стал более динамичным, поменялось музыкальное сопровождение. Для улучшения цветопередачи и четкости изображения на пермской набережной каждый вечер отключается центральное освещение.



Напомним, с 12 января светомузыкальное шоу стартует с пятницы по воскресенье в 19.00, 20.00 и 21.00. До конца месяца тема инсталляции останется прежней – сказы Павла Бажова.