Ледовый городок «Перммяч» посетили более 250 тысяч человек

18:16 | 9.01.2018

Во время каникул в главном ледовом городке краевой столицы на эспланаде выступали театры огня и проходили матчи по мини-футболу. За все время с момента открытия городок посетили 250 тысяч гостей.



В этом году ледовый городок на эспланаде посвящен чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. На территории комплекса разместилось 16 ледовых объектов, каждый из которых посвящен странам, принимавшим чемпионат мира по футболу. Открылся ледовый комплекс 30 декабря, в этот же вечер его посетили три тысячи гостей.



В новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу-программа с участием Дедов Морозов из разных стран, она собрала порядка 60 тысяч жителей Прикамья и гостей региона.



3 января в ледовом комплексе началась программа новогодних каникул. Гости городка могли познакомиться с культурой разных стран, а также сделать фото на память с Дедом Морозом. На площадке для мини-футбола проходили спортивные матчи среди любителей.



Также в каникулы впервые в Перми состоялся фестиваль «Кубка Огня». В нем приняли участие команды «Астерия» (Березники), Kia Ora (Магнитогорск), «Тандава» (Екатеринбург), «Ханаби» (Киров), а также пермские театры «Игры пламени» и «Пермское веерное общество «Теплота». Участники представляли концертные номера в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление».



7 января, в Рождество, в ледовом городке состоялась праздничная тематическая программа. В этот день городок посетили около 35 тысяч гостей. Жителей и гостей города поздравили представители городских властей, Пермской епархии, а также лучшие артисты и творческие коллективы краевой столицы. В городке установили Рождественский вертеп по эскизу художника Ларисы Каменских. Он будет находиться в комплексе до 19 января.



В эти новогодние каникулы гости ледового городка поставили настоящий рекорд по посещаемости. За все время с момента открытия его посетили 250 тысяч гостей, с электронных инфокиосков было отправлено более пяти тысяч открыток и видеопоздравлений. Чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.



Отметим, 9 и 10 января ледовый городок закрыт на реставрационные работы и демонтаж сценического комплекса. Актуальный режим работы городка можно найти на сайте ледовыйгородок.рф.



Проект реализуется в рамках краевого фестиваля «Пермский период. Новое время».