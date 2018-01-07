Жителю Прикамья не удалось спрятать автомобиль от судебных приставов

14:19 | 9.01.2018

В Пермском крае наложен арест на автомобиль частного предпринимателя.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, отделом судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании долгов по налогам и сборам и задолженности по кредиту с индивидуального предпринимателя, который не торопился исполнять обязательства и накопил долг в размере более 3 миллионов. Судебный пристав-исполнитель принял решение наложить арест на автомобиль марки Toyota RAV4, стоимость которого предварительно оценена в 900 тысяч рублей.



53-летний мужчина не желал расставаться с машиной и попытался скрыть ее от представителей закона. Когда на место хранения автомобиля прибыли сотрудники отдела судебных приставов и специалист-оценщик, бизнесмен сообщил, что не знает, где автомобиль. Однако пристав-исполнитель предупредил обманщика, что незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, влекут за собой уголовную ответственность. Чтобы избежать такой перспективы, должник признался, где спрятал машину. RAV4 был обнаружен на участке знакомого должника, прямо за жилым домом. Машину изъяли и направили на хранение для дальнейшей реализации. Деньги от продажи будут направлены в счет погашения задолженности.