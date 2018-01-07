В Перми круглосуточно работает снегоуборочная техника

12:55 | 9.01.2018

За 7 и 8 января в Перми выпало около 20 см снега – это половина месячной нормы. Дорожная техника работает круглосуточно.



Днем 8 января для уборки снега было задействовано около 230 единиц техники, в ночное время – 253 единицы, рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. Основной задачей в условиях непрекращающегося снегопада стало обеспечение безопасности движения: прометание и подсыпка проезжей части, а затем вывоз снега.



Всего за праздники из Перми вывезено 47 тыс. кубометров снега. Контрольные мероприятия проводились ежедневно и продолжаются сейчас. В выходные будет проверено состояние дворов.