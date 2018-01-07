Рубрика: Новости дня
12:26 | 9.01.2018
Участниками региональных чемпионатов WorldSkillsRussia и JuniorSkills в Прикамье станут более 500 человек
В Региональном чемпионате WorldSkills примут участие 273 участника-конкурсанта и 370 экспертов, в Региональном чемпионате JuniorSkills – 130 участников и 85 экспертов, а также волонтеры и участники Деловой программы.
Основными задачами чемпионатов организаторы называют совершенствование профессиональных умений и навыков учащихся профессиональных образовательных организаций, повышение престижа рабочих профессий и технических специальностей среди школьников, создание и укрепление партнерства образовательных организаций с социальными и бизнес-партнерами.
Региональный чемпионат WorldSkills будет проведен по 39 компетенциям, Региональный чемпионат JuniorSkills – по 10 компетенциям. Основная площадка проведения соревнований – КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (Пермь, ул. Танкистов, 46). Дополнительные площадки проведения соревнований – специализированные центры компетенций на базе СПО Пермского края и предприятий-партнеров.
Деловая программа чемпионатов включает мероприятия на актуальные для профессионального образования темы, связанные с реализацией инклюзивного образования, дуального обучения, организацией профориентационной работы, взаимодействия с работодателями для заинтересованных лиц, а также значительное количество мастер-классов и профессиональных проб, которые будут проводиться на площадках образовательных организаций Перми для школьников.
Победители чемпионатов будут представлять Пермский край на отборочных этапах Национальных чемпионатов WorldSkills и JuniorSkills, которые пройдут в 2018 году в разных регионах России.
Мероприятия чемпионатов, которые продлятся до 13 января включительно, будут освещаться на официальном портале «Молодые профессионалы Пермского края» sppsk.perm.ru, сайте министерства образования и науки Пермского края minobr.permkrai.ru, сайте Института развития образования Пермского края iro.perm.ru и других информационных ресурсах.
© «Вечерние Ведомости»
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