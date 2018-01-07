Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» надежно отработали в праздничные и выходные дни

10:31 | 9.01.2018

В ходе новогодних и рождественских каникул оборудование электростанций и тепловые сети функционировали в штатном режиме: с нагрузкой, определяемой диспетчерским графиком, без отклонений и сбоев.



Для повышения надежности работы энергооборудования с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года на энергообъектах «Т Плюс» и теплоснабжающих предприятиях филиала в Пермском крае был установлен особый контроль над функционированием основного и вспомогательного технологического оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы были назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава и сформированы специальные бригады, осуществлявшие дежурство в круглосуточном режиме.



Благодаря принятым мерам выработка и отпуск тепловой и электрической энергии осуществлялись без ограничений. Инцидентов, которые могли бы повлиять на надежное энергоснабжение жителей городов и промышленных предприятий, не зафиксировано.



Повышенный режим ответственности оправдывает себя, отмечают энергетики. Итог праздничных дней — бесперебойная работа всех 10 электростанций Пермского филиала «Т Плюс», а также тепловых сетей и их полная готовность к взятию утреннего максимума нагрузки 9 января 2018 года.