Рубрика: Новости дня
16:33 | 8.01.2018
В Перми задержан уличный грабитель
Наружные наряды были немедленно оповещены о совершенном грабеже. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчину 1999 года рождения доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный ранее судим за имущественное преступление.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владелице.
© «Вечерние Ведомости»
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