В Перми задержан уличный грабитель

16:33 | 8.01.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, вчера, 7 января, около 05.30 30-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что несколькими минутами ранее на улице неизвестный вырвал у нее из рук сумку-клатч.



Наружные наряды были немедленно оповещены о совершенном грабеже. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчину 1999 года рождения доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный ранее судим за имущественное преступление.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владелице.