К концу рабочей недели в Перми сильно похолодает

15:51 | 8.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, снег. Сегодня, 8 января, в Перми ожидается до -4 °C.



Осадки продолжатся до завтра, столбик термометра завтра днем покажет -6 °C. В среду днем ожидается -6 °C, в четверг, 11 января, — до -8 °C. В ночь на пятницу похолодает до -20 °C, днем будет около -19 °C. В ночь на субботу столбик термометра может опуститься до -30 °C. Холодными будут и выходные.