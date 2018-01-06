В ГУ МВД по Пермскому краю функционирует бюро регистрации несчастных случаев

14:12 | 7.01.2018

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю работает круглосуточная справочная служба — бюро регистрации несчастных случаев (БРНС). Основной его задачей является установление местонахождения разыскиваемых лиц.



Сотрудники бюро оказывают помощь не только органам внутренних дел, но и гражданам. Дежурные круглосуточно дают консультации обратившимся к ним людям о первоначальных действиях при розыске без вести пропавших. В БРНС принимается и обрабатывается информация о без вести пропавших гражданах; обнаруженных неопознанных трупах и лицах, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; о пострадавших в результате несчастных случаев и преступных посягательств; задержанных и арестованных лицах.



Работа бюро регистрации несчастных случаев осуществляется в круглосуточном режиме. Телефон для обращения граждан: 8 (342) 241-36-40, для сотрудников правоохранительных органов — 8 (342) 246-82-22.