В историческом парке «Россия — моя история» пройдут «Святки»

14:11 | 7.01.2018

9 января в 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (ул. Монастырская, 2) состоится театрализованное музыкальное представление «Святки» исторического театра «Чуды».



Во время представления гости парка вместе с героями познакомятся с древними обычаями, песнями и веселыми играми и даже сами станут его участниками.

Рекомендуемый возраст детей — от 3 до 14 лет, дети до 7 лет приглашаются вместе с родителями. Стоимость участия: для детей — 50 рублей, для взрослых — 100 рублей. Зарегистрироваться можно по телефону 8-909-73-147-93.



Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в краевой столице 12 декабря 2017 года. В парке организовано четыре экспозиции, которые делятся на 42 темы. В каждой из них присутствует пермский региональный контент.



Экспозиция с использованием всех новейших форм информационных носителей от лайтбоксов, проекторов и планшетов до сенсорных столов, экранов, купольных и панорамных кинотеатров расположилась в столице Прикамья. Площадками для исторического парка стали два исторических здания: Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь-1, которые находятся через дорогу друг от друга на берегу реки Камы. В здании вокзала Пермь-1 представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а в Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.