В Пермском крае открылась третья ледовая переправа

14:46 | 6.01.2018

Не слишком морозная зима задерживает открытие ледовых переправ на водоемах Прикамья. Под занавес 2017 года их было открыто только две. Теперь появилась третья — на Сылве.



Переправа соединяет Насадку с деревней Монастырка. Ее грузоподъемность — 3 тонны.



В МЧС напоминают: безопасное движение по переправам требует четкого соблюдения правил, выполнения требований, размещенных на информационных знаках. В числе общих требований — запрет на остановки на льду, развороты, обгон, движение рывками, передвижение в туман, метель или с превышением установленной грузоподъемности.