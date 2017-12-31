Подрядным организациям поручено усилить работу по очистке тротуаров и парковочных карманов в Перми

15:51 | 5.01.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел внеплановый объезд территорий города. В целом улично-дорожная сеть содержится в нормативном состоянии. Глава города поручил усилить работу по очистке тротуаров и парковочных карманов.



— Проезжая часть основных магистралей почищена на крепкую четверку, хотя недоработки в ряде районов есть и главам территорий выданы соответствующие поручения. Активнее нужно убирать снег и наледь с тротуаров, довести до нормативного состояния парковочные карманы, — отметил Дмитрий Самойлов.



В ближайшие дни подрядные организации сконцентрируются на данных видах работ.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, с 1 января в Перми в сутки в среднем работает 190–200 единиц техники, в основном в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей и общественного транспорта днем.



С начала января, по данным УВБ, из районов Перми вывезено следующее количество снега: Ленинский район — 4,6 тыс. кубометров, Индустриальный — 1,4, Свердловский — 5,4, Дзержинский — 3,9, Мотовилихинский — 2,6, Кировский — 1,9, Орджоникидзевский — 3,0. Контрольные проверки, в том числе и внеплановые, будут продолжены в ближайшие дни во всех районах города.