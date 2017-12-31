К Рождеству в главном ледовом городке Перми подготовлена специальная программа

15:30 | 4.01.2018

В праздник Рождества Христова одной из главных городских площадок станет ледовый городок на эспланаде. К 7 января в городке появится рождественский вертеп, созданный по эскизу театрального художника Ларисы Каменских. Он простоит в городке до 19 января — праздника Крещения. Совместно с Пермской епархией для всех гостей комплекса в Рождество будет подготовлена особая праздничная программа.



Днем с 13:00 до 16:00 для маленьких посетителей городка и их родителей будут работать интерактивные площадки с русскими забавами, где все желающие смогут посостязаться в удальстве и ловкости. Не прекратит свою работу и Приемная Деда Мороза, которая открыта в городке все дни новогодних каникул.

Праздничная программа на большой сцене начнется в 16:00 и продлится до 20:30. Свои выступления гостям комплекса подарят артисты и творческие коллективы Перми. В рамках фестиваля «Кубок Огня» три конкурсных выступления представит очередной претендент на Кубок — театр огня «Тандава» из Екатеринбурга. Завершится праздник небольшим пиротехническим шоу, которое станет финальной точкой вечера.



Напомним, с 3 по 8 января в ледовом городке «Перммяч» проходит программа новогодних каникул. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта ледовыйгородок.рф и в группе «ВКонтакте». Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».