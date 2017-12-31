Пермяков ожидает кратковременное похолодание

14:41 | 3.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, пасмурно. Сегодня, 3 января, в Перми ожидается около -3 °C, возможен снег.



Завтра будет пасмурно, столбик термометра покажет днем около -2 °C, ночью — до -8 °C. В пятницу, 5 января, ожидается солнечная погода, днем -7 °C, ночью -16 °C. Солнечно будет и в субботу, днем -12 °C, ночью до -17 °C. Затем наступит потепление: в воскресенье ожидается -6 °C, в понедельник, 8 января, днем температура поднимется до -3 °C, возможен снег. Затем, по предварительным прогнозам, ожидается похолодание.