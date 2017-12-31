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Рубрика: Новости дня


14:00 | 3.01.2018

Завтра в Перми стартует «Рождественское турне» летающих лыжников

С 4 по 8 января в Прикамье пройдет традиционное «Рождественское турне» для юных спортсменов. За победу будут бороться 114 летающих лыжников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, а также Республики Казахстан.

На старт выйдут 15 команд. Самые младшие участники соревнований — 2008 года рождения. Пермский край представят спортсмены из Перми, Ильинского, Березников и Пермского района.

Как сообщили в краевом минспорте, состязания стартуют 4 января в Березниках, 5 января продолжатся на трамплинах в Перми. Заключительные этапы примет 7 и 8 января комплекс «Снежинка» в Чайковском.

© «Вечерние Ведомости»

 


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