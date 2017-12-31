Новогодние мероприятия в Перми прошли спокойно

13:57 | 3.01.2018

По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, во время проведения массовых гуляний в ледовом комплексе «Перммяч» и праздничных мероприятий в районах города нарушений общественного порядка допущено не было.



Пермяки встретили новый, 2018 год спокойно. Все места массового отдыха продолжают находиться под постоянным контролем оперативных служб.



Городские новогодние мероприятия посетили более 50 тысяч человек, причем 35 тысяч человек находились в новогоднюю ночь на городской эспланаде. В ходе проведения новогодних праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. В новогоднюю ночь безопасность пермяков обеспечивали около 300 человек — это сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Рядом с городком несли дежурство и все экстренные службы: специалисты Пермской городской службы спасения и врачи скорой помощи, пожарные.



В новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков четыре раза, в основном по бытовым причинам: например, открытие заклинивших замков.

По данным Главного управления МЧС по Пермскому краю, возгораний от применения пиротехнических изделий зафиксировано не было.



В остальные дни зимних каникул полицейские также продолжат охранять порядок на улицах всех районов города и в главном ледовом городке.