Роспотребнадзор напоминает пермякам об опасностях отдыха в экзотических странах

15:53 | 2.01.2018

Туристам, запланировавшим в новогодние каникулы отдых в Азии и Африке, специалисты напоминают об эпидемиологической обстановке в наиболее популярных странах. А она остается напряженной.



В Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Северная Корея) распространены малярия, лихорадка Денге и холера. Из Индии на территорию Пермского края ежегодно завозятся малярия и лихорадка Денге. В Китае и Монголии регистрируются природные очаги чумы. Также Китай неблагополучен по птичьему гриппу.



На Ближнем Востоке, в том числе в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, неблагоприятная ситуация по заболеваемости коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ).



При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам рекомендуют запрашивать необходимую информацию в Роспотребнадзоре и у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды.