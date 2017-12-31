Возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Усть-Черной ребенка и двух женщин

15:50 | 2.01.2018

Как сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю, вечером 1 января после ликвидации пожара в частном доме в поселке Усть-Черная Гайнского района были обнаружены тела двух женщин и трехлетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.



Следственно-оперативная группа, усиленная криминалистами СУ СКР по Пермскому краю, установила, что погибшие — 37-летняя женщина, ее сын и пожилая мать ее сожителя. По предварительной информации, все они отравились продуктами горения, следов преступных действий не обнаружено. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.