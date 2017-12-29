В Прикамье развивается промышленная кооперация

15:43 | 31.12.2017

В 2017 году Региональный центр инжиниринга инициировал серию встреч, открывающих представителям малого и среднего бизнеса двери на крупнейшие промышленные предприятия Пермского края. Встречи проходят на площадках крупных предприятий. В этом году в них приняли участие более 250 представителей малых и средних предприятий. Это компании, которые производят оборудование, оказывают услуги по металлообработке, предлагают инженерные решения технических задач.



В ходе прошедших встреч предприниматели узнали об особенностях политики закупок крупного бизнеса, принципах и этапах отбора поставщиков, планируемых инвестиционных проектах. Представители предприятий рассказали о том, как стать их поставщиком. Например, «Уралкалий» рекомендует воспользоваться возможностью проведения опытно-промышленных испытаний, «Сибур» - пройти процесс квалификации на корпоративном портале B2B, а «Лукойл» - заявить о себе на научно-техническом совете.



Однако наиболее интересный формат сотрудничества для всех крупных предприятий – это формат комплексных инжиниринговых проектов, объединяющих усилия пула поставщиков. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова интегратором кооперационного процесса выступает Региональный центр инжиниринга. Напомним, на декабрьском совете по предпринимательству губернатор Максим Решетников отмечал, что та динамика, которая обозначилась в развитии бизнеса, связана напрямую с созданной в крае системой его поддержки. «В первую очередь это касается крупных предприятий, который уже активно используют механизм СПИКов. В крае заключаются как федеральные, так и региональные инвестиционные контракты. В целом, это хорошая поддержка для крупных инвестиционных проектов. В этом году подписали 2 СПИКа, они дадут еще 11 млрд рублей инвестиций и почти 500 рабочих мест. Запустили 4 новых производства на территории Пермского края, промышленность наша развивается», - подчеркнул глава региона.



Как интегратор кооперации, РЦИ собирает, проводит аудит, «упаковывает» и представляет полученные технологические решения крупному заказчику. Поэтому любое предприятие, независимо от его величины, которое хочет сотрудничать с крупным бизнесом, может «постучаться» в Региональный центр инжиниринга. Здесь их предложения рассмотрят и окажут содействие в продвижении.



По итогам встреч АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Уралкалий» проявили интерес к ряду инновационных продуктов, предлагаемых представителями малого и среднего бизнеса региона. Сегодня они рассматривают возможность внедрения новейших технологических решений: интерактивных приложений технологических процессов, реверс-инжиниринга, цифровых технологий, электронного образования, использования композитных материалов.



В 2018 году Региональный центр инжиниринга планирует продолжать встречи с крупнейшими промышленными предприятиями Пермского края. Заявки на участие в промышленной кооперации можно направлять на адрес электронной почты subcontractperm@gmail.com или по тел. (342) ‎262-86-72.