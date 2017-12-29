В Перми пройдет состязание театров огня

15:41 | 31.12.2017

В новогодние каникулы в главном ледовом городке «Перммяч» состоятся выступления артистов «огненного» жанра в рамках «Кубка Огня в ледовом комплексе».



В борьбе за пермский «Кубок Огня» поучаствуют театры из Перми, Березников, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кирова. Будут индивидуальные и групповые выступления, по итогам которых определятся победители. Они получат призовые кубки. Выступления будут проходить каждый вечер с 17.00 до 19.00 в ледовом городке на эспланаде. В паузах зрителей развлечет уличный театр «Снежики».



Артисты огненных театров выступят не только в центре Перми, но и в районах с 17.00 до 18.30: 2 января – в саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе, 3 января – в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе, 4 января – в парке «Счастье есть» в Кировском районе, 5 января – в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, 7 января – на площади у клуба «Юбилейный» в поселке Новые Ляды.