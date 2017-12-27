В новогодние каникулы пермякам готовы оказать медицинскую помощь в поликлиниках и на дому

11:47 | 30.12.2017

В Пермском крае в круглосуточном режиме работают 8 станций скорой медицинской помощи, 33 отделения скорой медицинской помощи, 48 травматологических кабинетов для оказания неотложной помощи, в том числе 6 – в Перми. Работают приемные отделения 80 больничных учреждений, в том числе – 26 в Перми.



Так, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2018 года поликлиники в плановом режиме не работают, в них осуществляют деятельность кабинеты неотложной помощи ежедневно все праздничные дни. Прием вызовов неотложной помощи осуществляется с 8.00 до 23.00 часов, обслуживание – с 9.00 до 24.00 часов.



Кроме того, 30 декабря, 3 и 6 января в поликлиниках организованы дежурные приемы врачей в плановом порядке.

Службы скорой медицинской помощи, травмпункты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности с 25 декабря 2017 года до 9 января 2018 года.

