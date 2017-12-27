В Березниках впервые провели эндоскопические операции у детей

11:46 | 30.12.2017

27 декабря Министерство здравоохранения Пермского края организовало выезд ведущих детских хирургов Перми в Березниковскую городскую больницу. Специалисты Краевой детской клинической больницы провели ряд малоинвазивных операций с использованием современных методик у детей. Все операции прошли успешно. К Новому году пациенты будут дома.



Заместитель главы министерства здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев отмечает:

– Министерством и впредь планируется осуществление выездной работы специалистов краевого центра для того, чтобы качественная, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь была доступна и за пределами города Перми. Выездная работа в Березниках будет продолжена специалистами ведущих медицинских организаций краевого центра также для повышения профессионального уровня врачей разных профилей, постоянно практикующих в Березниковской городской больнице имени Вагнера.



Помимо операций, детские хирурги провели 10 консультативных приёмов, где откорректировали тактику лечения маленьких жителей Березников.