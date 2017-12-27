В Кунгуре прошел детский творческий конкурс «Безопасные каникулы»

11:23 | 30.12.2017

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» совместно с управлением образования города провели конкурс рисунков «Безопасные каникулы». Его цель – привлечение внимания несовершеннолетних и их родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.



В конкурсе приняли участие школьники в двух возрастных группах: от 8 до 12 и от 13 до 17 лет. Ребята представили более 500 работ на различные темы: «Я и дорога», «Зимние забавы», «Пристегнись в автомобиле». Юные художники изобразили правила безопасного передвижения по проезжей части, недопустимость перехода дороги на запрещающий сигнал светофора, необходимость обязательного использования детских автокресел и ремней безопасности при поездке в автомобиле. Победители награждены грамотами и памятными подарками.