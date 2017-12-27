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Рубрика: Новости дня


11:21 | 30.12.2017

Стоматологические поликлиники Перми будут работать в праздники

30 декабря все стоматологические поликлиники Перми работают по режиму субботы с 8.00 до 18.00 часов, 31 декабря с 8.00 до 15.00 часов.

Кроме того, 30 декабря городская стоматологическая поликлиника №1 ведет прием детей терапевтического профиля с 15.00 до 24.00 часов, 31 декабря с 15.00 до 22.00 часов. Детское отделение челюстно-лицевой хирургии стоматологической больницы ПГМУ работает 30 декабря с 24.00 до 08.00 часов и 31 декабря - с 22.00 до 08.00 часов.

Напомним, что ранее министерством здравоохранения Пермского края была инициирована работа по оказанию экстренной стоматологической помощи в вечернее и ночное время.

Ознакомиться со списком круглосуточных стоматологических поликлиник можно на сайте минздрава - http://minzdrav.permkrai.ru/about/news/8666/.

© «Вечерние Ведомости»

 


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