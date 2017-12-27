Стоматологические поликлиники Перми будут работать в праздники

11:21 | 30.12.2017

30 декабря все стоматологические поликлиники Перми работают по режиму субботы с 8.00 до 18.00 часов, 31 декабря с 8.00 до 15.00 часов.



Кроме того, 30 декабря городская стоматологическая поликлиника №1 ведет прием детей терапевтического профиля с 15.00 до 24.00 часов, 31 декабря с 15.00 до 22.00 часов. Детское отделение челюстно-лицевой хирургии стоматологической больницы ПГМУ работает 30 декабря с 24.00 до 08.00 часов и 31 декабря - с 22.00 до 08.00 часов.



Напомним, что ранее министерством здравоохранения Пермского края была инициирована работа по оказанию экстренной стоматологической помощи в вечернее и ночное время.



Ознакомиться со списком круглосуточных стоматологических поликлиник можно на сайте минздрава - http://minzdrav.permkrai.ru/about/news/8666/.