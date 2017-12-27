СУ СК приглашает жителей Прикамья принять участие в опросе

17:05 | 29.12.2017

Жителям Перми и Пермского края предлагается пройти опрос по теме «Об эффективности работы по заявлениям граждан о невыплате заработной платы» на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Работа следственного управления в этой сфере направлена на восстановление нарушенных прав работников, выплату заработной платы, пенсий, стипендий и иных установленных законом выплат.



Пройти опрос можно на официальном сайте следственного управления perm.sledcom.ru, заполнив форму в разделе «Опросы» либо по ссылке perm.sledcom.ru/polls/item/1190196/.



Напомним, УК РФ предусматривает ответственность за невыплату заработной платы. Статья 145.1 предполагает наказание от штрафов и лишения права занимать определенные должности до принудительных работ и реальных сроков лишения свободы.



Все сообщения о нарушениях законодательства в части невыплаты зарплат, пенсий, стипендий и прочих социальных выплат берутся на личный контроль руководителем следственного управления.