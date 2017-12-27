Полпред президента Михаил Бабич поздравил жителей Прикамья с Новым годом

16:55 | 29.12.2017

Дорогие друзья!



Поздравляю вас с наступающим 2018 годом!



Этот светлый, любимый с детства новогодний праздник – особенный. Наполненный ароматом ели и запахом мандаринов, он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи.



Открывая новую страницу календаря, каждый из нас отмечает важные этапы в своей жизни, в своей семье, в истории родной страны, которые случились в уходящем году. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды.



От всей души я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим родным, близким и любимым людям.



С Новым годом, дорогие друзья!