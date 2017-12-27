В Перми усилят меры безопасности на праздники

13:58 | 29.12.2017

Вопрос обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий традиционно становится одним из главных, подчеркнули в департаменте общественной безопасности администрации Перми.



На эспланаде для обеспечения безопасности будет огорожен весь периметр ледового комплекса «Перммяч». Пять входов в городок будут оснащены металлорамками. По традиции утверждены правила посещения ледового городка: так, запрещен пронос всех видов оружия и специальных средств, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, напитков в стеклянной таре, пиротехники. Употребление алкоголя и нахождение на территории новогоднего комплекса в нетрезвом виде также запрещено.



По плану для обеспечения правопорядка в новогоднюю ночь будет задействовано более 300 человек — сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Будут дежурить скорая помощь, Пермская городская служба спасения, во время проведения фейерверка — пожарные.



Также пермякам напоминают правила поведения на ледовых горках: необходимо сохранять дистанцию, избегать столкновения с едущими впереди. Запрещается скатываться стоя или вниз головой, двигаться вдоль выката, в том числе навстречу скатывающимся с горки. Дети дошкольного возраста могут попасть на горку только в сопровождении взрослых.