Рубрика: Новости дня
13:25 | 29.12.2017
На курорт — с чистой совестью. Судебные приставы напоминают прикамцам об ограничении выезда для должников
Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебными приставами Красновишерского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с алиментообязанного гражданина четверти заработка на содержание 17-летнего сына. После смерти матери юноша остался под опекой бабушки, и деньги, перечисляемые отцом, играли важную роль. Но родитель плохо исполнял свои обязанности и накопил более 60 тысяч долга.
Было установлено, что должник занимается предпринимательской деятельностью и вполне может исполнить финансовые обязательства перед собственным ребенком. Пристав принял меры, чтобы обеспечить исполнение судебного решения: были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства на расчетном счете неплательщика и о временном ограничении выезда должника за пределы страны.
В конце года алиментщик пришел к судебному приставу, полностью погасил долг и попросил о снятии ограничения выезда, так как запланировал новогоднюю поездку на заграничный курорт.
Напомним, в Прикамье проходит акция «В Новый год без долгов!». УФССП по Пермскому краю еще раз обращает внимание на необходимость своевременного погашения задолженностей. Основанием для отмены ограничения права на выезд из РФ является фактическая уплата долга по исполнительному производству в полном объеме. Хотя сейчас сроки отмены постановления об ограничении выезда существенно сократились, не стоит оставлять на последний момент решение этого вопроса. Судебные приставы рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Пермскому краю r59.fssprus.ru и проверить себя на наличие долга.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
29.12.2017
21:31 | 29.12.2017
В Камышлове местный застройщик вновь оказался на скамье подсудимых
21:08 | 29.12.2017
Ветераны Южного Урала бесплатно поедут в санаторий
18:16 | 29.12.2017
В Екатеринбурге пенсионеров и инвалидов поздравили дети из реабилитационного фонда
17:58 | 29.12.2017
Мэр Нижнего Тагила скатился с 6-метровой горки на Театральной площади
17:36 | 29.12.2017
«Рождественские старты»: в Екатеринбурге пройдет старейший легкоатлетический турнир
17:05 | 29.12.2017
СУ СК приглашает жителей Прикамья принять участие в опросе
16:59 | 29.12.2017
Свердловская область почти полностью погасила кредиторскую задолженность
16:55 | 29.12.2017
Полпред президента Михаил Бабич поздравил жителей Прикамья с Новым годом
16:30 | 29.12.2017
В Перми открылось светомузыкальное шоу #ЦветСвет
16:14 | 29.12.2017
Владимир Путин поздравил свердловчан с наступающим Новым годом
15:55 | 29.12.2017
«Екатеринбург Арена» получила заключение Ростехнадзора о соответствии
15:36 | 29.12.2017
Корпорации ВСМПО-АВИСМА выделят 100 миллионов на расширение производства
14:43 | 29.12.2017
Евгений Куйвашев: «Это будет славный и продуктивный год»
13:58 | 29.12.2017
До Нового года осталось… или Как успеть все в 2017-м — советы уральского коуча в картинках
13:58 | 29.12.2017
В Перми усилят меры безопасности на праздники
13:57 | 29.12.2017
Гражданам, пострадавшим от взрыва бытового газа на Верстовой, предоставят маневренный фонд жилья
13:37 | 29.12.2017
Евгений Куйвашев поручил дорожникам круглосуточно дежурить на региональных трассах
13:25 | 29.12.2017
На курорт — с чистой совестью. Судебные приставы напоминают прикамцам об ограничении выезда для должников
13:17 | 29.12.2017
Работникам екатеринбургского предприятия «Монтажспецстрой» выплатили долги по зарплате за 6 месяцев
12:45 | 29.12.2017
Руководство свердловского Роспотребнадзора задержали прямо во время корпоратива. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
12:25 | 29.12.2017
Более 50 тысяч рублей собрали пермяки на матче «Пармы»
12:18 | 29.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 декабря 2017 года
12:09 | 29.12.2017
Последние выходные года в Перми будут теплыми
11:57 | 29.12.2017
Во время праздников поддерживать правопорядок в Свердловской области будет 9 тысяч полицейских
11:21 | 29.12.2017
Владельцы собак, растерзавших девочку в деревне Пальмино, получили наказание в виде ограничения свободы
11:06 | 29.12.2017
Синоптики предупредили свердловчан о четырехдневном смоге
10:53 | 29.12.2017
На время новогодних праздников в Свердловской области запускают горячую линию по вопросам ЖКХ
10:40 | 29.12.2017
Волейболистки «Уралочки» уступили саратовскому «Протону»
10:31 | 29.12.2017
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства признан одним из лидеров по поддержке экспортеров
10:22 | 29.12.2017
Окружную новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО посетили около тысячи детей
10:07 | 29.12.2017
«Уралкалий» заключил долгосрочный контракт на поставку продукции c группой «Фосагро»
09:48 | 29.12.2017
Ночью в доме на Вторчермете сгорел лифт
09:39 | 29.12.2017
12 лет строгого режима дали серийному грабителю салонов сотовой связи в Екатеринбурге
09:19 | 29.12.2017
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире
20:47 | 28.12.2017
В Свердловской области кандидат с кладбища победил на выборах главы городского округа
19:58 | 28.12.2017
Пожар в жилой пятиэтажке под Екатеринбургом. По предварительным данным, взорвался газ
18:06 | 28.12.2017
В 2017 году сайт «Управляем вместе» посетило более 200 тысяч человек
17:51 | 28.12.2017
Предприятия Перми наградили за лучшее новогоднее оформление
17:06 | 28.12.2017
Жителя Прикамья подозревают в убийстве сожительницы и двухлетнего сына