На курорт — с чистой совестью. Судебные приставы напоминают прикамцам об ограничении выезда для должников

13:25 | 29.12.2017

Житель Пермского края расплатился с долгами по алиментам на несовершеннолетнего сына и смог отправиться отдыхать в жаркие страны.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебными приставами Красновишерского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с алиментообязанного гражданина четверти заработка на содержание 17-летнего сына. После смерти матери юноша остался под опекой бабушки, и деньги, перечисляемые отцом, играли важную роль. Но родитель плохо исполнял свои обязанности и накопил более 60 тысяч долга.



Было установлено, что должник занимается предпринимательской деятельностью и вполне может исполнить финансовые обязательства перед собственным ребенком. Пристав принял меры, чтобы обеспечить исполнение судебного решения: были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства на расчетном счете неплательщика и о временном ограничении выезда должника за пределы страны.

В конце года алиментщик пришел к судебному приставу, полностью погасил долг и попросил о снятии ограничения выезда, так как запланировал новогоднюю поездку на заграничный курорт.



Напомним, в Прикамье проходит акция «В Новый год без долгов!». УФССП по Пермскому краю еще раз обращает внимание на необходимость своевременного погашения задолженностей. Основанием для отмены ограничения права на выезд из РФ является фактическая уплата долга по исполнительному производству в полном объеме. Хотя сейчас сроки отмены постановления об ограничении выезда существенно сократились, не стоит оставлять на последний момент решение этого вопроса. Судебные приставы рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Пермскому краю r59.fssprus.ru и проверить себя на наличие долга.