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Рубрика: Новости дня


12:25 | 29.12.2017

Более 50 тысяч рублей собрали пермяки на матче «Пармы»

22 декабря в Перми на матче «Пармы» прошел благотворительный аукцион. Лотами стали глиняные собаки, сделанные игроками клуба. Всего пермяки собрали 53 9374 рубля. Средства направлены на покупку расходных материалов для аппарата искусственной вентиляции легких, необходимых подопечному фонда «Дедморозим» Антону Воробьеву, рассказали в клубе.

Большие благотворительные акции на предновогодних играх – добрая традиция для игроков и болельщиков «Пармы». В этом году вместе они поддержали Антона Воробьева, который живет дома с аппаратом ИВЛ. Баскетболисты и их семьи изготовили коллекцию глиняных собак – символов 2018 года. А болельщикам предложили приобрести их на специальном аукционе в большом перерыве матча «Парма» – «Локомотив-Кубань».

Обладателями фигурок стали самые преданные фанаты спортсменов. Каждому покупателю хотелось получить прежде всего фигурку любимого баскетболиста, потому что она сделана его руками и имеет особые черты: номер, автограф, серьгу в ухе или татуировку. Самый крупный лот – сразу несколько собак – ушел с молотка за 19 тысяч.

© «Вечерние Ведомости»

 


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