Предприятия Перми наградили за лучшее новогоднее оформление

17:51 | 28.12.2017

В этом году предприятия потребительского рынка и промышленности подали рекордное количество заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление.



Это один из самых красивых конкурсов, который проводится в Перми с 1997 года, он призван создать праздничное настроение накануне Нового года.



В этом году классификация участников конкурса дополнена двумя группами: торговые объекты, относящиеся к одной торговой сети, и автосервисы, автомойки, автостоянки. Актуальность и престижность конкурса доказывает рекордное количество заявок — 102.



— Приятно видеть тех, кто и в прошлые годы принимал участие в конкурсе, и новые лица. И я как житель города хотел бы поблагодарить за ту красоту, которую вы создали, — отметил Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми, на церемонии награждения победителей конкурса.



Многие предприятия в течение нескольких лет участвуют в конкурсе. Неизменно яркое и интересное оформление к Новому году демонстрируют крупные промышленные предприятия: АО «ОДК — Пермские моторы», НПО «Искра» и АО «ПНППК».



Большое количество световых фигур в торгово-развлекательном комплексе «Колизей-Атриум». Посетителей ТЦ «Парк Авеню» (проспект Парковый, 23) ждет настоящая новогодняя сказка — здесь оформлены красочные зоны, где можно отдохнуть и сделать яркие фотографии. Также среди победителей конкурса магазин «Цветы» (Комсомольский проспект, 23), бутик мужской одежды Salvatini (улица Ленина, 59), кафе Сhocolate (улица Екатерининская, 74Б), Next Level — студия красоты Зои Епишиной (улица Газеты Звезда, 8), универсальный розничный рынок «Центральный» (улица Пушкина, 104), магазин Baby Land (улица Вильямса, 20/3), павильон «Цветы» (проспект Декабристов, 20), магазин «Сереброника» (улица Борчанинова, 14), автомойка «Бриллиант» (улица Новогайвинская, 75).



Победители и участники смотра-конкурса награждены памятными дипломами и призами за активное участие в создании праздничной атмосферы.